Bantega in diepe rouw om verlies baby Doutsen na rampzalig ongeluk

Haar moeder raakte zwaargewond toen een pakketbezorgster in een busje van Sixt Autoverhuur hen achteruit aanreed. De baby zat in een draagzak. Er is een schok door het dorp gegaan, zegt Claudia van Houten van plaatselijk belang Bantega. „Iedereen is heel erg aangeslagen.” Het ongeluk gebeurde kort voordat de schoolbel van De Reinbôge ging.

Er is voor iedereen opvang en slachtofferhulp beschikbaar, weet Van Houten. „De hele gemeenschap staat ook klaar voor de familie.” Het onderzoek naar de toedracht is nog in volle gang, laat de politie weten. Van de bestuurster is een verklaring opgenomen.