Fataal drama Lauwersoog: taakstraf bestuurster

Bij het trieste ongeval op 20 augustus 2017 kwamen vader Peter Luttikhuizen (44) en zijn dochtertje Aminga (9) om het leven. Zoontje Pelle raakte gewond. Het ongeluk in de veerhaven schokte de regio. Het Openbaar Ministerie (OM) had twee weken terug nog een werkstraf van tweehonderd uur en een rijontzegging van twee jaar geëist en had dus fors zwaarder ingezet.

De rechtbank sprak de Harense met dit vonnis weliswaar vrij van een misdrijf, maar oordeelde dat een op het fatale ongeval uitgelopen voorrangsfout bij het links afslaan een ’verkeersovertreding met grote gevolgen’ was. De rechter stelde dat L. ’uit lijfsbehoud gas had gegeven’. Ze schrok van een bus. „U reed niet te hard of aanmerkelijk onvoorzichtig. Maar u had de bus moeten en kunnen zien.”

’Ik had alle tijd’

Het aangereden drietal was op het moment van de aanrijding te voet op weg naar de veerboot naar Schiermonnikoog. De bestuurster zocht met de auto rondom de Zeedijk naar een parkeerplaats. Zij wilde dezelfde boot halen om naar haar werk op het eiland te gaan. Justitie meende dat zij onvoorzichtig was geweest, mede uit haast. L. schoot rijdend in de drukke haven om de bus heen, ramde meerpalen uit de grond en reed een parkeerplaats bij een restaurant op. Daar overreed ze de voetgangers. L. remde niet, bleek uit onderzoek. De nu veroordeelde bezwoer op de zitting dat ze geen haast had gehad: „Nee, ik had alle tijd. Ik heb een bootpasje.”

De politie vond geen gebreken aan de betrokken Volvo, met een motor van 245 PK. De bestuurster, die geen strafblad had en 45 jaar zonder incidenten auto reed, staakte na het drama haar werk op het eiland. De oma worstelt met een schuldgevoel en heeft posttraumatische stress, zei ze op zitting. „Ik wou dat ik de klok kon terugdraaien. Ik leef mee en sta ermee op en ga ermee naar bed.”

Vader overleed ter plekke

Het ongeval schokte afgelopen zomer getuigen en omwonenden, die ondanks de gruwelijke omstandigheden bijstand boden waar ze konden. De vader overleed ter plekke, het meisje twee dagen later in het ziekenhuis. Machteloze artsen en hulpverleners huilden aan haar bed.

Nabestaanden verklaarden eerder op zitting tegen de rechtbank dat het voor hen belangrijk is ’dat Ingrid haar verantwoordelijkheid neemt’. De broer en zus van de overleden vader spraken ’een groot gemis’. „Hoe anders zou ons leven geweest zijn, als deze foute beslissing met het gaspedaal niet was gemaakt? Het is een ondraaglijke last. Op de radio werd gesproken van een mogelijke aanslag in Lauwersoog. Het voelt als een aanslag. Ze moet zich als dader zien, niet als slachtoffer.”

’Ingrid heeft er niet voor gekozen’

De ontroostbare moeder van het overleden meisje verklaarde deels meelevend, deels hard en verwijtend: „Ingrid heeft er niet voor gekozen, net zoals wij. Maar wij zijn van ’4 naar 2’ gegaan, met mijn maatje en dochter weg. Als er nog iemand wegvalt, dan zijn we alleen.” Ze beschreef haar leven met overlevend zoontje Pelle. „Die beseft goed dat zijn vader en zusje er niet meer zijn, hij neemt het leven zoals het is.” Een brief van de verdachte viel slecht. „Ze moet erkennen wat gebeurd is, niet ’het leek alsof ik een man op de motorkap zag’ als ze het over rijden heeft.”

Het uitgesproken vonnis leidde woensdag buiten de rechtszaal tot sombere gezichten bij nabestaanden. De moeder van het meisje ’wilde er nu niks over zeggen’.