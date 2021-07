Ongeloof na beschieting Amsterdam: ’Dit is een aanslag op onze rechtsstaat’

Demissionair premier Rutte en minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) komen dinsdagavond bijeen bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), laat een woordvoerster van het ministerie van Justitie en Veiligheid weten. „Om zich te laten informeren over de schietpartij in Amsterdam.” Het dreigingsniveau wordt nog niet aangepast. „De nationale crisisstructuur is niet van kracht.” Mogelijk volgt dinsdagavond nog een statement.

„Wat is dit verschrikkelijk”, reageert VVD-staatssecretaris Yesilgöz. „Zit hier een potje te janken, echt geen woorden voor.” Ook vanuit de Tweede Kamer klinkt afschuw.

„Hier zijn geen woorden voor”, reageert VVD-Kamerlid Michon. „Dit is een aanslag op onze rechtsstaat. Alle grenzen zijn overschreden. Ongelofelijk.”

Bij D66 klinken vergelijkbare geluiden. „Wat een bizar en afgrijselijk bericht”, zegt D66-Kamerlid Van der Werf. „Ik wens zijn familie en vrienden veel sterkte in deze onzekere tijd. Laten we hopen dat deze journalist niet voorgoed de mond gesnoerd is.” Partijgenoot Jetten noemt het ’afschuwelijk’. „Laten we hopen dat hij dit overleeft. Gedachten gaan uit naar familie en vrienden.”

PVV-leider Wilders noemt het ’vreselijk’. Volgens SP-leider Marijnissen is dit een aanslag op iedereen. „Een aanslag op de vrije pers is een aanslag op iemand met dierbaren, maar ook een aanslag op onze vrije samenleving. Op ons allen.”

PvdA-fractieleider Ploumen: „Wat een onvoorstelbaar en verschrikkelijk nieuws. Een aanslag op Peter R. de Vries, op de journalistiek en onze vrije samenleving. Mijn gedachten zijn bij Peter R. de Vries en zijn familie.” Ook PvdA-Kamerlid Kuiken is geschokt. „Afschuwelijk nieuws, er zal later meer bekend worden maar dit is verschrikkelijk voor hem, zijn familie en de hele misdaadjournalistiek.”

’Weerzinwekkend’

Voormalig PvdA-leider Asscher noemt het ’ronduit afschuwelijk’. „Wat een weerzinwekkende misdaad. Laat hij het alsjeblieft redden!”

CU-leider Segers noemt het ’echt een afschuwelijk bericht’. „En de vreselijkste flashback naar andere aanslagen op onze vrije samenleving. Hoop en bid dat hij het overleeft.”