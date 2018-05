Lichtgewichten kunnen vliegen met e-plane

Dit is het elektrische vliegtuigje. Ⓒ Cleantech Regio

APELDOORN - Vier passagiers krijgen zaterdag de kans om als eerste in Nederland een vliegtochtje te maken met een e-plane. Als ze tenminste niet zwaarder zijn dan 50 kilo, want het elektrische toestel is nog niet geschikt voor zware vrachten, zegt een woordvoerster van Cleantech Regio, die het evenement organiseert.