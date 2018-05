De Jonge over KLM: ’De directie is aan zet’

De ministers Hoekstra (Financiën) en Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) voeren overleg met de Franse regering, die grootaandeelhouder is in AirFrance KLM.

De Jonge zegt dat het Nederlandse kabinet samen optrekt met de Franse regering om stakende werknemers van AirFrance erop te wijzen dat ze hun bedrijf in gevaar brengen. „Bij geen enkel loonconflict is het kabinet aan zet om het op te lossen”, zegt De Jonge. „De directie is aan zet.”

’Rust terugbrengen aan het front’

Hij benadrukt daarbij dat Air France KLM ook niet gered hoeft te worden. „Het bedrijf moet rust terugbrengen aan het front en zorgen dat het de concurrentiepositie versterkt. We hebben daar zorgen over en dus is het logisch dat we daar contact over hebben en de vinger aan de pols houden.”

Verder dan dat zal de Nederlandse bemoeienis niet gaan, stelt De Jonge. „Dat is wat je ook kúnt doen. Iets anders kun je ook niet. De facto is het natuurlijk een Frans bedrijf”, aldus de vicepremier die er op wijst dat er van het moederbedrijf AirFrance KLM geen aandelen in Nederlandse handen zijn. „Er is ook eigenlijk gewoon geen mogelijkheid om daar iets in te doen.”

’Geen nieuwe plannen’

De vicepremier maakt verder duidelijk dat het kabinet geen nieuwe plannen heeft om de grip op KLM te verstevigen. De Telegraaf kon deze week melden dat het kabinet-Rutte II actief heeft verkend of het meer invloed kon uitoefenen op AirFrance KLM door bijvoorbeeld aandelen te kopen in het moederbedrijf of meer te doen met de aandelen die het heeft in dochterbedrijf KLM.

Uit dat onderzoek werd duidelijk dat dit niet veel op zou leveren. Geld in het bedrijf steken wil Den Haag al helemaal niet. Dat zou rechtstreeks in de zakken van de stakende Fransen terecht komen, zo vreest men aan het Binnenhof.

’Doet niets voor de situatie’

Ook voor eventuele nieuwe wetgeving vanwege de situatie waar de KLM in zit gaan de handen in de ministerraad niet op elkaar. Staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken) onthulde onlangs plannen die een beschermingswal kunnen opwerpen bij de overname van Nederlandse bedrijven die van vitaal belang zijn in de telecomsector. „Dat doet niets voor de situatie waar Air France KLM nu is”, zegt de vicepremier, die de woensdag afwezige premier Rutte verving als voorzitter van de ministerraad.