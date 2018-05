Ontslag lerares na tonen foto verloofde

Stacy Bailey was trots op haar vriendin en kondigde in de lagere schoolklas aan dat ze met haar wilde trouwen. Dat schoot in het verkeerde keelgat bij conservatieve ouders van de Charlotte Anderson Elementary School in Arlington.

Volgens één van de klagers had Stacy ’een homoseksuele agenda’ toen ze het over haar ’toekomstige vrouw’ had. De school zegt dat ze zich niet aan de voorgeschreven regels over ’conversaties die bij een bepaalde leeftijd horen’ heeft gehouden. Ze mocht van de Charlotte wel op een middelbare school les geven.

Baily trouwde afgelopen maart met haar vriendin.

Een groep leerlingen en ouders protesteerde nog tegen het onterechte ontslag van de goede lerares.