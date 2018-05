Joods monument Utrecht met bloed beklad

Het monument is snel na de ontdekking en het onderzoek van de politie schoongemaakt. Het monument ter herdenking van de Joodse slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog werd in oktober 2015 onthuld. Een onderdeel is een gedenkmuur met meer dan 1200 namen van vermoorde Utrechtse Joden.

