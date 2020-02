Vier doden door crash vliegtuig in Frankrijk

De piloot verloor door onbekende redenen de controle over het toestel waarna het in brand vloog bij de landing. De piloot en drie passagiers kwamen om het leven. Volgens tv-zender France 3 waren er twee piloten aan boord en een 15-jarige jongen. Het vierde slachtoffer was de vader van een van de piloten.

Op het moment van de crash waren er sterke windvlagen op het Larzac-plateau. Onderzoek moet uitwijzen of het slechte weer een rol heeft gespeeld bij het ongeluk.