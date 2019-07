Voorzitter Vlaams parlement neemt ontslag na opspraak

„De recente gebeurtenissen maken het voor mij onmogelijk om nog langer te functioneren als Vlaams parlementsvoorzitter”, aldus de 55-jarige Van Dijck, die de aantijgingen „totaal incorrect” noemt.

Volgens het blad P-Magazine had Van Dijck in 2014 een escortdame aan een uitkering geholpen via toenmalig minister van Werk Kris Peeters. Peeters bevestigde donderdag dat er geld is uitbetaald, volgens een toegestane regeling voor werknemers voor failliete ondernemingen.

Van Dijck zou het bedrag van ruim 5000 euro te laag hebben gevonden, maar er is volgens Peeters niets extra’s betaald. Er wordt gezocht naar mailverkeer over de kwestie.

Van Dijck werd donderdag na de publicatie van het artikel het stadhuis van Brussel uitgeleid, direct nadat de N-VA-politicus een toespraak had gehouden. Hij betuigde daarin opnieuw spijt en schaamte over het drankincident. „Ik ben me ervan bewust dat dit echt niet kan.” Hij maakt een maandsalaris over aan een fonds voor verkeersslachtoffers. Van Dijck zou 1,4 promille alcohol in zijn bloed hebben gehad, bijna drie keer meer dan toegestaan.

Van Dijck werd enkele weken geleden beëdigd als parlementsvoorzitter. Hij wordt opgevolgd door de eerste ondervoorzitter, Filip Dewinter van Vlaams Belang. Of de omstreden politicus dat kan blijven is nog onduidelijk.