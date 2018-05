Autistische leerlinge (18) mag van rechter niet meer op school komen

De vrouw had een kort geding aangespannen tegen scholenkoepel LVO, waar het Rombouts College onder valt. De leerlinge zou volgende week aan haar eindexamen beginnen, aldus De Limburger.

De school had om het verbod gevraagd na een reeks incidenten. De zaak is het dieptepunt in een bijna zes jaar durend conflict tussen de leerlinge uit Brunssum, haar ouders en de school.

Een werkneemster van de middelbare school laat aan De Telegraaf weten het een vervelende zaak te vinden. Verder kan het Rombouts College niet ingaan op de zaak. De medewerker hoopt dat de kwestie snel achter de rug is.