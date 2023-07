Manager dwingt vrouwelijke werknemers om zich uit te kleden om te bepalen wie menstrueert

Het incident vond plaats in een fabriek van het voedingsbedrijf Brown’s Food Company in Limuru, even ten noorden van de Keniaanse hoofdstad Nairobi. Een vrouwelijke manager had er naar verluidt een gebruikt maandverband gevonden in de verkeerde vuilnisbak, en haar vrouwelijke werknemers vervolgens gevraagd wie daarvoor verantwoordelijk was. Toen ze geen antwoord kreeg, zei dat ze „moest weten wie er ongesteld was, zodat ze die persoon kon straffen.” De vrouw verplichtte de werknemers daarop om zich uit te kleden.

Het bedrijf heeft de manager in kwestie voorlopig geschorst. Er loopt ook een politieonderzoek naar aanranding, drie personen werden inmiddels opgepakt. Er bestaat een groot taboe rond menstruatie in Kenia. In het verleden vonden al soortgelijke incidenten plaats bij andere bedrijven.