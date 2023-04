Boot slaat om op de Maas: drenkeling overleden, andere uit water gered

De brandweer heeft de andere drenkeling weten te redden. Deze is naar het ziekenhuis gebracht met onbekend letsel, maar was nog aanspreekbaar, heeft de Veiligheidsregio Zuid-Limburg laten weten.

Volgens de woordvoerder van de veiligheidsregio waren de twee op hun bootje aan het vissen op de Maas. Maar door het snelstromende water raakten ze vermoedelijk de controle over het vaartuig kwijt. Het bootje werd door een afzetting van boeien geduwd, en vloog enkele honderden meters verderop door de stuw heen. Een opvarende bleef daarbij aan de voorkant van de stuw hangen en kon worden gered. De ander klapte met de boot naar beneden om meters lager in het kolkende water terecht te komen, waar hij vermoedelijk is verdronken, aldus de woordvoerder.

Ⓒ orange media

De slachtoffers dreven bij de stuw in Borgharen snel af door de sterke stroming van het water van de Maas. Het water in de rivier staat na de aanhoudende regen van de afgelopen dagen hoog. De hulpdiensten sloegen groot alarm. Onder meer een helikopter van de politie en een Duitse traumahelikopter werden ingezet. Ook zette de brandweer boten in. De helikopters vlogen over het water op zoek naar de drenkelingen.

Nadat de eerste drenkeling uit het water was gehaald, vonden de hulpdiensten de tweede ter hoogte van Itteren, ten noorden van Maastricht. Pogingen het slachtoffer te reanimeren, mislukten. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, wordt onderzocht.

De afvoer van de Maas bij Maastricht bedroeg zondagmiddag zo’n duizend kuub per seconde. „Gigantisch”, aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio. „Daar kun je niet tegen op varen met zo’n bootje.”

De woordvoerster van de politie kon zondag nog niets zeggen over de identiteit van de slachtoffers.