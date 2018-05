Directie Noord/Zuidlijn vreest ’klanten die op knopjes drukken’

Onvoorspelbaar gedrag, daar krijgt de Noord/Zuidlijn mee te maken, volgens testmanager Everard van Rees. „Als er straks meer dan 120.000 reizigers van die lijn gebruikmaken, weet je nooit wat er allemaal kan gebeuren.”

In de glossy Style 020, die op zaterdag 12 mei bij De Telegraaf in de regio Amsterdam zit, vertelt Van Rees dat ondanks de zorgvuldige testfase die momenteel bezig is, er ongetwijfeld problemen zullen opdoemen als de metro eenmaal rijdt. „We zullen vast weleens platliggen. Mensen drukken op knopjes waarvan wij niet eens weten dat ze bestaan.”

Momenteel wordt er ook geoefend met het – zeer onwaarschijnlijke – scenario van een overstroming. „Stel dat een cruiseschip

"Stel dat het tunneldak van de metrobuis wordt beschadigd"

het tunneldak van de metrobuis beschadigt en het IJ-water in de tunnelsbegint te lekken, dan moeten er heel snel sluizen dicht worden gedaan. We moeten twee keer per jaar aan het Waterschap laten zien dat we dat kunnen.”

