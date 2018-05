Wisselend hemelvaartweekend: zomerse warmte verdreven

In de ochtend zien we eerst nog veel bewolking en verspreid valt er een bui, aldus Weerplaza. Vanaf het middaguur breekt het wolkendek vanuit het westen open en wordt het meest droog.

Temperatuur stuk lager

Langs de oostgrens komt de zon er waarschijnlijk pas in de namiddag goed bij. De temperatuur pakt wel een stuk lager uit dan in de voorgaande dagen, want warmer dan 14 tot lokaal 17 graden wordt het niet.

Het koele weer op Hemelvaartsdag duurt niet lang, want vrijdag strekt zich alweer een uitloper van een hogedrukgebied over Nederland uit.

Geregeld zon

Vrijdag overdag schijnt de zon geregeld, afgewisseld door stapelwolken. Verder landinwaarts is het zelfs ronduit zonnig in verschillende regio’s. Het blijft droog en bij een rustige wind uit zuid tot zuidoost, kracht 2 of 3, wordt het 16 graden in het noordwesten tot lokaal 20 graden aan de oostgrens.

Zaterdag ligt de grens tussen warmere lucht vanaf het Europese continent en de koelere lucht vanaf de oceaan in de buurt van ons land. Het is overdag nog alleraardigst weer, met flinke zonnige perioden. De temperatuur stijgt naar 20 tot 24 graden. In de avonduren komen er waarschijnlijk een paar buien opzetten

Moederdag waarschijnlijk regenachtig, maar kan meevallen

Zondag is de laatste dag van het hemelvaartweekend, maar is het ook Moederdag. Het meest waarschijnlijk is een scenario waarin de warme lucht uit Nederland is weggeduwd.

Er gaat waarschijnlijk een tijdje tijd regen vallen, waardoor Moederdag een vrij grijze en regenachtige dag wordt. De middagtemperatuur ligt rond 13 graden, wat eerder bij half april dan half mei hoort.

Onzekerheid

Er is nog wel de nodige onzekerheid in die verwachting. Sommige weermodellen hebben de wolken en neerslag verder naar het zuidwesten, boven België, Zuidoost-Engeland en Noord-Frankrijk.

In dat geval zit de warme lucht ten dele nog wel binnen onze landsgrenzen.Vooral in het oosten en noordoosten van Nederland is dan een redelijke dag te verwachten. Je moet dan denken aan enige uren zonneschijn en temperaturen in de buurt van 20 graden.