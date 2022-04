Hoge Raad laat veroordeling wegens moord op studente (24) in stand

M. vermoordde zijn 24-jarige ex-vriendin op 11 juli 2018 in haar woning aan de Bosboomstraat in Utrecht. Daar ging een periode van stalking aan vooraf. Op de bewuste dag drong M. de woning van Korsman binnen, via een balkon. Binnen is een ruzie ontstaan, waarna hij het slachtoffer met messteken om het leven heeft gebracht.

De man uit Nieuwegein werd in juli 2020 in hoger beroep voor moord veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijftien jaar en tbs met dwangverpleging, gelijk aan het vonnis dat de rechtbank in Utrecht in 2019 velde. De advocaat van M. ging tegen de uitspraak van het hof in cassatie bij de Hoge Raad, onder meer om de bewezenverklaring van de voorbedachte raad aan de orde te stellen. De verdachte beweerde dat hij heeft gehandeld uit noodweer.

De Hoge Raad wees de cassatieklachten van M. af. Wel is de Hoge Raad het met de verdediging eens dat de procedure te lang heeft geduurd. Daarom is de opgelegde gevangenisstraf met vier maanden verlaagd naar veertien jaar en acht maanden.