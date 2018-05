Pegida gaat barbecue houden bij moskeeën

Ⓒ ANP

UTRECHT - De anti-islambeweging Pegida gaat tijdens de ramadan en het avondgebed barbecues houden bij moskeeën in vijf plaatsen. Als eerste zal op 4 juni bij wijze van demonstratie een speenvarken op het vuur worden gelegd bij de ULU-moskee in Utrecht. In de dagen daarna wil Pegida vergelijkbare demonstraties houden bij moskeeën in Arnhem, Gouda, Rotterdam en Den Haag.