Man vlucht bij verkeerscontrole in Haarlem: politie zoekt, maar vindt hem niet

Ⓒ Mizzle Media

HAARLEM - Een persoon is er in de nacht van zaterdag op zondag vandoor gegaan bij een verkeerscontrole op de Zijlweg in Haarlem. De man zette het op een lopen toen hij aan de beurt was voor controle.