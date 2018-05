Nederlanders opgepakt bij Duitse drugsdeal

De Nederlandse man had ongeveer 30 kilo wiet uit een garage in Nederland gehaald en naar het Duitse Wilsum gebracht. Daar leverde hij het aan een 52-jarige Duitse vrouw, maar de politie betrapte ze op heterdaad en arresteerde ze allebei. Gelijktijdig werden de twee vrouwen opgepakt in Twist. Een van hen is de echtgenote van de opgepakte man.

De twee vrouwen zouden smokkelritten hebben uitgevoerd. Het is nog niet bekend hoeveel ze in totaal hebben geleverd, maar de Duitse politie gaat ervan uit dat ze in het hele land leverden en dat op professionele basis deden.