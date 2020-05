Rel om sekspoppen in stadion FC Seoul

Er is flinke ophef ontstaan over het initiatief. De voetbalclub blijkt namelijk poppen te hebben gebruikt die waren gemodelleerd op zogenaamde real dolls, een 21e-eeuwse variant op de ouderwetse opblaaspop. Het was dat de ’dames’ mondkapjes op hadden, anders leek het door hun open mond net alsof ze enorm verbaasd waren over het spel van FC Seoul.

Kijkers van de K-League waren woest en bestookten de club met kritiek. Die ging maandag diep door het stof. In een verklaring werd „oprechte spijt” betuigd over de fout. Ook omdat de levensechte ’fans’ nog kledingstukken droegen met daarop logo’s van x-rated websites.

De poppen waren neergezet om „een grappig element” toe te voegen aan de wedstrijd. FC Seoul benadrukte dat het niet om echte sekspoppen ging, maar om etalagepoppen die daarop waren gebaseerd. Bovendien had het de achtergrond van de leverancier niet gecheckt, waardoor het niet op de hoogte was dat die actief is in de seksindustrie.

De sexy etalagepoppen hadden overigens wel een positief effect op het spel: FC Seoul won de wedstrijd tegen Gwangju FC met 1-0.

De Nederlander Lars Veldwijk speelde een hoofdrol tijdens het duel tussen zijn club Jeonbuk Hyundai Motors en Busan IPark.