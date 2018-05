Nederland sluit belastingverdrag met Algerije

Algerije is met 1,3 miljard euro aan handelsbetrekkingen de grootste handelspartner van Nederland in Noord-Afrika. „Om het investeringsklimaat verder te verbeteren moet je handelsbelemmeringen wegnemen”, aldus Blok.

’Belangrijke rol Algerije’

De minister heeft in Algerije ook gesproken over onder meer grensbewaking en bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel. „Algerije is niet alleen een belangrijke handelspartner, maar speelt daarnaast ook een belangrijke rol in de regio aan de zuidgrenzen van de Europese Unie.” Ook de strijd tegen terrorisme en radicalisering is aan bod gekomen.

Blok reist door naar Egypte, waar hij onder anderen zijn Egyptische collega en de paus van de koptische kerk spreekt.