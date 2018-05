Eigenaar HaCarmel overweegt sluiting

Gisteren bleek dat de gemeente Amsterdam al signalen had dat Saleh A. radicaliseerde. Hij sloeg in december de ruiten in bij het restaurant en stal een Israëlische vlag. Hij werd in eerste instantie slechts verdacht van vernieling en diefstal. De kwestie werd niet aangemerkt als een geval van antisemitisme of terreur.

Eigenaar Sami Bar-On is ‘geschokt’ door het nieuws dat er al tekenen waren dat de belager was geradicaliseerd, maar dat hij bij de afdeling radicalisering en polarisatie toch werd ingeschat als een klant voor geestelijke gezondheidszorg, niet voor deradicalisering.

,,Na verschillende verzoeken en aandringen was burgemeester van Aartsen niet bereid om met mij te komen praten of veiligheidsmaatregelen te treffen’’, zegt Bar-On. De burgemeester wees hem pas na verschillende incidenten een zesweekse camerabewaking toe. De restauranthouder eist een nieuw gesprek met Van Aartsen. Komen er geen maatregelen, ‘dan is het niet verantwoord om op deze manier door te gaan’. De dader woont in de buurt van de restauranthouder.

Het zou een ‘ongekend dieptepunt zijn als het restaurant gesloten moet worden’, zegt advocaat Herman Loonstein. Hij noemt het ‘stuitend’ hoe Van Aartsen de zaak heeft aangepakt. ,,Een gesprek met de burgemeester zelf werd geweigerd, er blijkt nu informatie achtergehouden te zijn en de restauranteigenaar wordt gewoon geschoffeerd.’’

Vechten in Syrië

Saleh A. sloeg op 7 december de ruiten aan diggelen. Toch stond hij na twee dagen weer op straat. Dat leidde tot veel onbegrip. Het inslaan van de ruiten van het Israëlische restaurant was volgens de Syriër pas ’de eerste stap’, verklaarde hij zelf bij de rechtbank. Wat die tweede stap zou zijn, weigerde hij te vertellen. Tegen de Reclassering vertelde hij eerder dat hij ’een vulkaan was die op uitbarsten stond’. Hij zou in Syrië gevechtstraining hebben ondergaan.

