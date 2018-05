Mishandelde ober wacht nog lang herstel

Ⓒ De Telegraaf

PRAAG - De ober die in Praag was mishandeld door een groep Nederlanders, heeft na een paar weken het ziekenhuis verlaten. Dat heeft zijn vriend Jiri Brych bevestigd na berichten in Tsjechische media. Ober Miroslav is een paar keer geopereerd. Volgens Brych maakt hij het goed, maar zal het nog wel lang duren voor hij is hersteld.