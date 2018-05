Paniek na schot in Brussels station

Treinstation Brussel-Zuid Ⓒ Hollandse Hoogte

Brussel - Een schot met een vuurwapen heeft tot paniek geleid in het Zuidstation van Brussel. Tientallen mensen renden rond 17.00 uur naar buiten. Het Brusselse parket meldde later dat een kogelhuls is gevonden. Ook blijkt het incident te zijn gefilmd.