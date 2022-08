Asieldeal over rug van burger

Andere woningzoekenden kunnen een sociale huurwoning vaker op hun buik schrijven, nu het kabinet nog eens extra gas geeft met het geven van woningen aan statushouders. Het percentage huurhuizen dat aan hun wordt vergeven gaat tijdelijk omhoog van acht naar twaalf procent.

Aan provincies wordt bovendien gevraagd om extra eengezinswoningen te reserveren voor minderjarige asielzoekers. Het kabinet ziet een enorme toename van deze groep. Bij het COA zijn er momenteel geen plekken meer voor ze beschikbaar. Bekend is dat de jonge migranten vaak door hun ouders aan mensensmokkelaars worden meegegeven.

De druk die de nieuwe huisvestingsmaatregelen geven op de woningmarkt wil het kabinet wegnemen door extra flexwoningen te bouwen, 37.500 in de aankomende jaren. Daarvan moet een derde gaan naar statushouders, de rest is bedoeld voor andere spoedzoekers zoals mensen die in een scheiding zitten.

Ook gaat de KMAR mobiel grenstoezicht opschroeven, en mikt het kabinet op extra aso-azc’s voor veiligelanders. Locaties daarvoor zijn nog niet in zicht.

Het kabinet doet wel iets aan de grote instroom. Tot eind 2023 wordt gezinshereniging stopgezet voor mensen die geen huis hebben. Aan hun wordt geen visum meer verstrekt. Daarnaast stopt het kabinet tijdelijk met de Turkije-deal. Volgens die deal worden asielzoekers over de EU verdeeld. Het kabinet stelt dat Nederland intussen al veel mensen heeft opgevangen. De nijpende situatie in de Nederlandse asielketen is reden om de rem tijdelijk in te trappen.

Lapmiddelen

Met nieuwe lapmiddelen moet de asielcrisis worden bezworen, blijkt uit de afsprakenlijst. Er komt voorlopig geen asielstop, maar wel extra geld voor opvang. Ook is er een wet in aantocht om opvangplaatsen bij gemeenten af te dwingen.

Het kabinet wil de komende jaren bovendien ruim 730 miljoen euro uittrekken voor verschillende projecten om de opvangcrisis te bestrijden. Ook komen er in Ter Apel extra maatregelen om de veiligheid te vergroten. Zo krijgen politie en boa’s meer mogelijkheden en bevoegdheden om preventief te fouilleren. Daarnaast bestaat er een mogelijkheid tot het instellen van een noodverordening voor heel Ter Apel.

Noodopvanglocatie nabij Ter Apel

Uit de afsprakenlijst blijkt ook dat mensen die in Ter Apel voor de poort verblijven duidelijkheid wordt geboden over hun identificatie- en registratieafspraak bij de politie en wanneer zij zich hiervoor kunnen melden in Ter Apel. „Aan deze mensen wordt vervolgens onderdak geboden in een noodopvanglocatie in een nabije gemeente, van waar uit asielzoekers gecontroleerd naar Ter Apel kunnen komen. Randvoorwaardelijk hiervoor is wel dat er een noodopvanglocatie is. Alle inzet is er op gericht dit vanaf volgende week functioneel te hebben.”

’Fatsoenlijke manier’

„Het is ontzettend lastig om dit in goede banen te leiden”, zegt premier Rutte. „We denken nu een weg uit dit probleem te hebben gevonden.” Hij wilde nog niet veel kwijt over de asieldeal, die later op de vrijdagavond wordt toegelicht door staatssecretaris Van der Burg (Asiel) en minister De Jonge (Volkshuisvesting). De minister-president spreekt over afspraken die de ’in- en aankomst van nieuwe mensen in azc op fatsoenlijke manier de komende tijd wat beperken’. Dat moet ’ruimte creëren’ om de overvolle pijplijn van asielaanvragen leeg te laten lopen.

Een asielstop is daarvoor volgens Rutte geen optie. „We kunnen heel veel doen, maar een asielstop betekent de grenzen sluiten en dat gaat niet. Dan moeten we uit de Europese Unie stappen.”