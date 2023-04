Doden en gewonden door brand in restaurant Madrid

Getuigen zeiden dat een bedieningsmedewerker alcohol over een gerecht goot en het vervolgens in brand stak, een techniek die beter bekend staat als flamberen. Plastic planten in het restaurant zouden vlam hebben gevat en daarna veel rook hebben veroorzaakt.

Er zou paniek zijn uitgebroken onder de gasten van de eetgelegenheid die zich uit de voeten probeerden te maken. Een deel van de aanwezigen vluchtte volgens Spaanse media naar de achterkant van het restaurant en kwam daar vast te zitten.

De brandweer was snel ter plaatse en kon de brand blussen, maar de hulp kwam voor twee mensen te laat. Onder de overleden slachtoffers is de serveerder die betrokken was bij het flamberen van het gerecht, aldus Spaanse media. Zes personen zijn met ernstige verwondingen opgenomen in het ziekenhuis.