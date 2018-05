Dronken man die puppy achter trike meesleurde: ’Het moet de drank zijn geweest’

De man is emotioneel als hij tegen BN DeStem vertelt over wat er is gebeurd. Hij sleurde zijn puppy Blue Sky mee over de weg achter zijn gemotoriseerde driewieler toen hij vanaf Bergen op Zoom op weg was naar Hoogerheide om de huissleutel van zijn tweede huis op te halen. „Het moet de drank zijn geweest.”

’Ik vind het heel heftig’

De bestuurder van de trike had vier keer meer gedronken dan is toegestaan. Hij zegt spijt te hebben. „Ik vind het heel heftig wat er gebeurd is.”

Volgens de man moest hij Blue Sky wel meenemen omdat hij geen taxi of hondenopvang kon regelen. Hij dacht dat hij de hond had vastgemaakt aan de veiligheidsgordel van zijn trike.

Doodsbedreigingen

Door het hele gebeuren heeft de eigenaar van de puppy al vijf doodsbedreigingen gehad. Volgens de man uit Bergen op Zoom wisten mensen meteen dat het om hem ging. De luifels voor zijn ramen zijn vernield en hij zit de hele dag binnen. „Ik wil wel weg, maar kan nergens naartoe.”

Hij zegt de woede van de mensen te begrijpen. Graag wil hij zijn puppy weer terug. Dat probeert hij met zijn advocaat te regelen. De puppy maakt het naar omstandigheden goed en is op een geheim adres ondergebracht.

’Hulp gezocht’

De man is van plan om zijn drankprobleem aan te pakken. „Ik heb me aangemeld voor alle hulp om hiermee te kunnen stoppen.”