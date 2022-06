Tweede Kamer wil zware criminelen voorgoed uitsluiten van mailsysteem in bajes

Met eMates konden gevangenen tot voor kort mailen met de buitenwereld. Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) legde het systeem in maart voorlopig stil, na signalen dat gedetineerden er misbruik van maakten.

Een motie van Kamerlid Ulysse Ellian (VVD) over eMates kreeg dinsdagmiddag steun van een groot deel van Tweede Kamer. Onder meer PVV, CDA, PvdA, GL, CU, JA21 en FvD steunen de VVD-motie. Ellian hoopt met het deels stoppen van eMates te voorkomen dat zware criminelen en terreurverdachten vanuit de gevangenis gewoon doorgaan met misdadig gedrag.

Ongehinderd communiceren

De Telegraaf onthulde in maart dat een groep zware criminelen, onder wie kopstukken van de Mocro-maffia, vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught jarenlang vrijwel onbelemmerd via eMates met de buitenwereld communiceerden.

Sommige EBI-gevangenen stuurden en ontvingen tientallen berichten per dag. Het ging om zoveel mails dat amper nog werd gekeken naar de inhoud, bevestigden bronnen bij het Openbaar Ministerie tegenover De Telegraaf.

Het probleem rond eMates speelt al sinds 2020 en 2021, bleek uit onderzoek van deze krant. Eerst was het aantal mailberichten via eMates vanuit de EBI beperkt tot tien berichten per week. Dit omdat controle van het mailverkeer veel capaciteit kostte. Gedetineerden klaagden daarover bij de Raad voor Strafrechttoepassing (RSJ) en kregen gelijk. Op 21 juni 2021 bepaalde de Raad dat een aantal berichten ongelimiteerd werd.

Post weigeren

Volgens de RSJ moeten de eMates mails als normale brieven worden aangemerkt en mag justitie de post van en aan gedetineerden alleen weigeren in verband met openbare orde en veiligheid. Een capaciteitsprobleem in verband met het controleren van de mails is geen grond voor weigering, stelde de RSJ.

Vanaf dat moment mochten EBI-gedetineerden onder wie leden van de Mocro-maffia en andere criminele kopstukken - die juist wegens grote dreiging en vluchtgevaar in de EBI vast zitten - dus zonder restricties met de buitenwereld mailen. Controle op de inhoud was er amper. Weerwind verwacht na de zomer resultaten van een eigen onderzoek en beslist dan of eMates door lichtere categorieën gevangenen wel weer mag worden gebruikt.