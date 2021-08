Lamborghini rijdt achter onopvallende politieauto aan tijdens achtervolging: rijbewijs ingenomen

Kopieer naar clipboard

Beeld ter illustratie, niet de Lamborghini uit het verhaal. Ⓒ Hollandse Hoogte / Branko de Lang

Helmond - De bestuurder van een Lamborghini zag in een snelrijdende medeweggebruiker een mooie racepartner en dook in zijn slipstream. Wat hij niet wist: zijn voorganger was een onopvallende surveillance-auto van de politie.