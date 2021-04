Man krijgt twaalf jaar celstraf voor wurgen echtgenote in ’toxisch huwelijk’

Het vonnis is conform de eis van de officier van justitie. „Voor betrokkenen is het extra pijnlijk dat de verdachte geen openheid van zaken heeft willen geven”, aldus de rechtbank, die de man ook heeft veroordeeld tot het betalen van 190.000 euro aan de nabestaanden.

Thomas ’José’ de W.V. (30) was vrijdag niet bij de uitspraak aanwezig, omdat op zijn afdeling in de P.I. Dordrecht een corona-uitbraak is en alle gedetineerden in quarantaine zitten. Hij heeft altijd ontkend de vrouw in januari vorig jaar in hun woning aan de Schammenkamp in Rotterdam om het leven te hebben gebracht. De uit Ecuador afkomstige man hield ook tijdens de behandeling van zijn strafzaak vol zich alleen te hebben verweerd tegen de furieuze Colombiaanse.

Keel dichtgeknepen

Het pleidooi van advocaat mr. A. Ramdas om De W.V. vrij te spreken van doodslag werd door de rechtbank verworpen. Een buurvrouw had de politie gebeld nadat zij had gezien dat De W.V. zijn handen om de nek van zijn vrouw had en haar hoofd heen en weer schudde. Op zijn vlucht vertelde de man zijn broer dat hij mogelijk iets te hard de keel van het slachtoffer had dichtgeknepen.

„Voor de verklaring van verdachte dat hij zijn vrouw bij de kleren heeft vastgepakt en niet wist dat zij bewusteloos was geraakt, is geen steun te vinden in het dossier”, aldus rechtbankpresident mr. W. Stemker Köster.

Ook van noodweer is volgens de meervoudige strafkamer geen sprake geweest. „Er was wel sprake van een echtelijke twist, maar niet is aannemelijk geworden dat de verdachte zich heeft moeten verdedigen.”

Buitenechtelijke relatie

De relatie van het Zuid-Amerikaanse stel verliep al enige tijd problematisch, omdat Lopez Hernandez er een buitenechtelijke relatie op na bleek te houden. „Een toxisch huwelijk”, zei officier van justitie mr. J. Casterlein twee weken geleden in zijn requisitoir.

De W.V. had eind 2018 de telefoon van de vrouw gehackt en kon daardoor alle conversaties van zijn echtgenote en haar minnaar meelezen. Dat leidde tot het verder oplopen van de spanningen tussen de echtgenoten die samen twee kinderen hebben. Lopez Hernandez sprak in de weken voor haar dood tegenover haar huisarts van fysieke en geestelijke mishandelingen. Ook voelde zij zich gestalkt door de tientallen telefoontjes per dag en zijn veelvuldige bezoekjes aan het restaurant waar zij werkte.

Enkele dagen voor de fatale gebeurtenissen zei de vrouw tegen haar minnaar en een vriendin te vrezen voor haar leven. Daarom spraken zij af dat de Colombiaanse elke tien minuten een levensteken zou geven en er alarm moest worden geslagen als dat uitbleef.

Emotionele slachtofferverklaring

Ook de in Duitsland woonachtige moeder van Lopez Hernandez was door haar doodsbange dochter op de hoogte gebracht. „Ik stond machteloos, maar heb hem telefonisch gesmeekt mijn dochter geen pijn te doen”, gaf ze in haar emotionele slachtofferverklaring aan.

De rechtbank neemt het De W.V. extra kwalijk dat hij zich niet had bekommerd om zijn kinderen en zijn bewusteloze vrouw, maar op de vlucht was geslagen.