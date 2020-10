’Baby overleden bij frontale botsing met Duitse ambulance’

Van de slachtoffers is er nog een aantal in levensgevaar, schrijft de Gelderlander. Een vrouw (32) belandde ’s middags op de L7 tussen Emmerich en Kleve op de verkeerde helft van de weg. Ze reed frontaal tegen een ambulance op. De moeder van drie was met haar kinderen onderweg.

Hulpdiensten werden massaal opgeroepen. Ook twee traumahelikopters, waarvan een Nederlandse, werden ingeschakeld. Dat kon echter niet voorkomen dat een baby op de plek des onheils het leven liet. Het kindje was zes maanden oud. De moeder en haar kinderen van drie en zes jaar oud raakten zwaargewond.