Jongetje overlijdt in zwembad Center Parcs Warminster

Wanhopige medewerkers probeerden de jongen nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Het slachtoffertje overleed afgelopen zaterdag. Volgens een getuige waren er op het moment van de tragedie meerdere gezinnen met jonge kinderen in het zwembad aanwezig. „Iedereen was erg overstuur en bezorgd”, vertelt de getuige aan The Sun UK. „Ik was geschokt en verrast dat Center Parcs geen enkele informatie over het incident naar buiten heeft gebracht.”

Privacy

Volgens The Sun overleed het jongetje nadat hij ziek werd terwijl hij in het water speelde. Center Parcs bevestigt het overlijden van het kind, maar kon geen verdere details geven. „In overeenstemming met de privacywensen van de familie in deze moeilijke tijd, zullen we geen verdere details of opmerkingen geven.”

Center Parcs heeft in het Verenigd Koninkrijk vijf verschillende vakantieparken.