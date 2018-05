Botsing Bergschenhoek: drie gewonden

Rond 18.30 uur ging het mis. In een van de auto's zat een jongetje met zijn ouders, meldt RTV Rijnmond. Zeker twee mensen hebben bekneld gezeten.

Een van de slachtoffers is met een spoedtransport naar het Erasmus MC in Rotterdam gebracht. Het is nog niet niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren.

Flinke ravage

Het ongeluk zorgde voor een flinke ravage op het asfalt. De weg ging in beide richtingen dicht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.