Besluit voorarrest verdachten dood Bas van Wijk dinsdag bekend

De 24-jarige Bas van Wijk (inzet). Ⓒ ANP / Eigen foto

AMSTERDAM - De beslissing over het voorarrest van de vier personen die vastzitten voor de fatale schietpartij waarbij Bas van Wijk overleed, wordt dinsdag bekendgemaakt. De verdachten verschijnen maandag voor de raadkamer van de rechtbank Amsterdam, die bepaalt of zij langer in de cel blijven. Volgens een woordvoerster van de rechtbank wordt het besluit dinsdag bekendgemaakt.