Politie houdt ruim honderd demonstranten aan op Malieveld Den Haag

De ME werd ingezet om de overgebleven activisten „nogmaals duidelijke te vorderen dat ze weg moeten gaan”, aldus de politie eerder. Vanaf de zijkanten van het terrein sloot de politie de daar nog steeds aanwezige demonstranten in. Binnen die cirkel is iedereen aangehouden, daar zijn ook kinderen bij. Bussen zijn voorgereden om de arrestanten mee te nemen.

Tegenstanders van de coronamaatregelen waren op het Malieveld in een grote kring gaan zitten. Ze zongen liedjes, gaven een groepsknuffel en hadden onder meer borden bij zich met teksten als ’1,5 meter is voor schapen. Scheer niet alle coronamaatregelen over een kam’.

Onze verslaggeefster Mascha de Jong was ter plaatse. Lees haar twitterverslag onderaan dit bericht terug.

Hoewel burgemeester Johan Remkes een demonstratie op het Malieveld zondag van de groep Virus Waanzin verbood, kwamen er toch betogers naartoe. Uiteindelijk besloot Remkes rond 13.00 uur een korte demonstratie toe te staan, tot 13.30 uur. Daarna bleven nog veel mensen hangen op het Malieveld, waar het rond die tijd nog vredig was.

Hooligans

In de middag greep de ME ook in toen een groep betogers, volgens de politie voetbalsupporters, bij Den Haag CS de confrontatie zocht met de politie. Vijf van hen werden aangehouden vanwege het gooien van stenen, zo meldt de politie.

Ⓒ ANP

De voetbalsupporters werden uiteindelijk met behulp van waterkanonnen en politiepaarden verdreven naar het Malieveld. „Dit heeft niets meer met een normale demonstratie te maken”, aldus de politie op Twitter.

Bij het station voerde de ME met paarden charges uit. De eenheid Den Haag riep mensen op niet naar de binnenstad te komen.