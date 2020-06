Politie vreesde al voor komst hooligans naar protest Malieveld

De manifestatie Viruswaanzin werd vrijdag verboden, omdat er meer dan 10.000 demonstranten naar het Malieveld zouden komen. De 1,5 meter kon niet gegarandeerd worden met deze groep, die zich openlijk uitspreekt tegen de spoedwet rond het coronavirus. Zowel Remkes als de Haagse rechter verbood de manifestatie „omdat deze ongeacht het doel een gevaar voor de gezondheid opleverde.”

Hoewel de organisatoren achter Viruswaanzin zich neerlegden bij het verbod, werd in een Facebookvideo van acht minuten wel meerdere keren opgemerkt dat „het mensen niet kon verbieden alsnog naar het Malieveld te gaan.” Uiteindelijk togen duizenden mensen naar Den Haag.

Demonstratie toch toegestaan

Remkes besloot na het zien van de grote opkomst toch een verkorte demonstratie toe te staan tot 13.30 uur. Maar grote aantallen betogers kwamen op dat moment nog op de manifestatie af. Met bloemen, muziek en zelf meegenomen hapjes en drankjes ging het er tussen de naar schatting vijfduizend betogers rustig en vriendelijk aan toe.

Er bleek voor de politie geen reden tot ingrijpen. Tot ineens, stipt om 14.30 uur, honderden mannen met hoodies en petjes zich losmaakten uit de betoging en als één blok met rappe pas naar het centrum togen.

Voetbalsupporters

De oproerpolitie was gewaarschuwd, zo blijkt uit een statement van Remkes. „De politie had vooraf informatie dat verschillende groepen onruststokers, waaronder voetbalsupporters, zich zouden mengen in de demonstratie.” Tientallen agenten stond in formatie met wapenstok en schild opgesteld voor de weg richting het Binnenhof. Wat overbleef voor de losgerukte groep hooligans was verder lopen richting het Centraal Station.

Daar kwam het tot confrontatie met de politie. „Bij het Centraal Station negeerde men massaal geboden en verboden. De ME voerde charges. De onruststokers bekogelden de ME met stenen en rookbommen en gebruikten fysiek geweld.” Het waterkanon werd ingezet, nadat de groep bouwketens langs de weg sloopte. Verschillende personen werden opgepakt.

Ⓒ ANP

Ondertussen bloemen op het Malieveld

Demonstranten van Viruswaanzin zaten ondertussen nog steeds met hun bloemen op het Malieveld. Zij waren geschokt door de groep hooligans. Een vrouw ontzet: „Dit heeft helemaal niks met ons protest te maken. Wij zijn tegen de coronagekte en bijvoorbeeld het verplicht inenten, maar we hadden juist afgesproken om daar geen geweld bij te gebruiken.” Een vriend van de vrouw kijkt het ook hoofdschuddend aan. „Het is zo jammer dit, want de sfeer op het Malieveld is gewoon goed te noemen.”

Ⓒ ANP

De ’wilde’ demonstranten, die zich op het Malieveld bleven ophouden, werden een uur later nogmaals verrast door een actie van de oproerkraaiers. De voetbalhooligans kwamen ditmaal vanaf de toegangspoort van Den Haag, de snelweg A12, rennend met een ME-bus achter zich aan richting de betogers op het Malieveld. De politie blies de actie tegen de hooligans af ongeveer honderd meter voor zij bij de geweldloze groep zouden zijn.

Demonstranten van Viruswaanzin zaten nog steeds met hun bloemen op het Malieveld, terwijl voetbalsupporters de confrontatie met de politie opzochten. Ⓒ Robin Utrecht

Aanhoudingen

Uiteindelijk tweeënhalf uur later dan Remkes had medegedeeld als slot van de demonstratie, besloot de politie de betogers van Viruswaanzin alsnog naar huis te sturen. Dat gebeurde eveneens met aanhoudingen. Een woordvoerder: „Er was meerdere keren gewaarschuwd en dus heeft de politie vervolgens een einde aan de betoging gemaakt.”

Het laatste plukje van ongeveer honderd betogers werd aangehouden in het kader van de Wet Openbare Manifestatie. Zij kunnen volgens het Openbaar Ministerie hoogstwaarschijnlijk een boete tegemoetzien.