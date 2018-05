Defensie: ’Marco Kroon heeft zijn aanhouding gemeld’

Het departement doet dit nadat Kroon zijn raadsman Geert-Jan Knoops het bestaan van een verslag van deze melding aan de NOS onthulde. Knoops gaf weer een puzzelstukje uit het dossier prijs na een publicatie eerder op de dag van de Volkskrant.

Een zegsman van het departement benadrukt dat er weliswaar iets op papier staat over een aanhouding, maar dat er nog steeds geen bewijs is voor het schietincident. Kroon verzweeg dit tien jaar wat tegen alle procedures van de krijgsmacht in gaat.

Onderzoek loopt nog

De Telegraaf onthulde eerder al dat defensie een jaar lang vruchteloos onderzoek deed naar het geweldsincident. Toen de eigen onderzoekers er geen vinger achter konden krijgen, werd de zaak overgedragen aan justitie. Het onderzoek van het Openbaar Ministerie (OM) loopt nog.

Marco Kroon (r) wordt in de rechtbank gefeliciteerd door zijn advocaat Geert-Jan Knoops (m). Ⓒ ANP

Kroon is volgens zijn advocaat zeer ontdaan dat hij door anonieme bronnen van de Volkskrant als fantast en leugenaar wordt afgeschilderd. Knoops doet een beroep op het goed fatsoen en wil net als minister Ank Bijleveld van Defensie eerst het onderzoek van het OM afwachten voor er conclusies worden getrokken