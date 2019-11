’Hoogverraad aan automobilist’

„Ze voeren de agenda van GroenLinks uit en hebben nul ruggengraat”, stelt Wilders in reactie op de VVD-draai voor het einde van overdag 130 rijden. „Buigen buigen en nog eens buigen naar links om maar aan de macht te kunnen blijven. Al zijn beloftes aan de automobilist breekt Rutte. Nog even en we mogen alleen nog maar met de bakfiets.”

Volgens de PVV-voorman gaat het helemaal niet slecht met de natuur in Nederland. „Paniekzaaierij. we hoeven echt niet bang te zijn dat ons land een dorre vlakte gaat worden.”

FvD-leider Thierry Baudet: „Dit is ontzettend slecht voor automobilisten en het slaat nergens op. Er is geen stikstofprobleem. In Duitsland zijn de normen 140 keer minder streng.”

GroenLinks-voorman Jesse Klaver is wel blij dat de maximumsnelheid omlaag gaat. „Het is vrij cynisch dat dit een half jaar moest duren”, zegt hij. „Langzamer rijden is een deeltje van de oplossing. De echte oplossing is inkrimping van de veestapel.”