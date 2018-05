Wanhoop om autistische scholiere

Het Rombouts College in Brunssum. Ⓒ Google Street View

BRUNSSUM - Is ze een compleet onhandelbare leerlinge die directie en leraren van het Rombouts College tot wanhoop drijft? Of is de 18-jarige Brunssumse autistische scholiere die woensdag van de rechter een schoolverbod kreeg het slachtoffer van falende professionele begeleiding?