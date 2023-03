Linkse wolk verliest: ’Wie houden we nou voor de gek?’

Op verkiezingsavond hadden partijleiders Jesse Klaver (GL) en Attje Kuiken (PvdA) nog wél de hoop dat ze de grootste zouden worden in de senaat. Maar nu vrijwel alle stemmen zijn geteld, blijkt dat BoerBurgerBeweging (BBB) niet meer is in te halen. GL krijgt 8 zetels, PvdA waarschijnlijk 7: dat zijn er in totaal 15, terwijl BBB met zeker 16 zetels in de senaat komt.

Hoewel de linkse partijen niet kleiner worden in de senaat, hebben ze deze verkiezingen wel fors minder stemmen gekregen. In 2019 stemden 773.000 Nederlanders op GL (10,6 procent), dit jaar zijn dat er 671.000 (8,8 procent). En het aantal PvdA-stemmers zakte van 8,3 naar 8 procent. De partijen verliezen vermoedelijk 18 provinciale zetels.

Paul Rosenmoller (GL), Attje Kuiken (PvdA), Mei Li Vos (PvdA) en Jesse Klaver (GL) tijdens de gezamenlijke meeting voor de uitslagenavond. Ⓒ ANP

„We hebben gewoon verloren”, zegt voormalig PvdA-voorzitter Hans Spekman bij WNL Op Zondag. Spekman heeft zich flink geërgerd aan de jubelstemming bij GL en PvdA in de dagen na de verkiezingen. Zo heeft hij kritiek op het feit dat Klaver en Kuiken donderdagochtend een grote taart aansneden bij de gezamenlijke fractievergadering van de twee partijen. „Ik vond dat beeld verdrietig”, zegt Spekman. „Wie houden we nou voor de gek?”

Ondanks het uitblijven van een ’fusieknaller’ voor GL en PvdA zeggen Klaver en Kuiken dat de linkse samenwerking ’naar meer smaakt’. Zij zien het verkiezingsresultaat van afgelopen week als de opmaat naar verdere samensmelting bij de komende Tweede Kamerverkiezingen.