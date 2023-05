Complete gevel uit bankgebouw geblazen: verdachten in Golf 8 GTI met Nederlands kenteken gevlucht

Bij daglicht is de schade goed zichtbaar. Ⓒ News United

GRONAU-EPE - In het Duitse Gronau-Epe, net over de grens bij Enschede, is afgelopen nacht een complete gevel uit een bankgebouw geblazen.Vermoedelijk is dat het werk van Nederlandse plofkrakers.