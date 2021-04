Dierenclub vecht ontheffing circusolifant Buba aan

Ondanks het in 2015 ingevoerde verbod op wilde dieren in circussen, besloot een meerderheid van de Tweede Kamer in december dat Buba bij de Nederlands-Duitse circusfamilie mocht blijven. Daarmee is de 45-jarige vrouwtjesolifant uit Zimbabwe de enige circusolifant in Nederland. De familie zou gehecht zijn aan het dier en goed voor haar zorgen. Buba treedt niet meer op en leeft in een ruim onderkomen.

De organisatie is het niet eens met de beslissing. „Buba moet als de coronacrisis voorbij is nog steeds meereizen met het circus”, zegt Erwin Vermeulen van Animal Rights. „Dan wordt die oude olifant telkens meegesleept in een trailer. Dat is kwalijk. De olifant wordt gebruikt als levend reclamebord voor een circus dat bijna failliet is.”

Coronacompensatie

De kosten van het onderhouden van Buba zijn 70.000 euro per jaar. Maar vanwege de coronacrisis heeft het circus bijna geen inkomsten. Daarom pleiten sommige politici voor een ’coronacompensatie’ voor Buba en het circus. „Er was sprake van een populistische stemming in de Tweede Kamer”, vindt Vermeulen. „Maar Kamerleden hebben geen verstand van wilde dieren.”

De dierenrechtenorganisatie wil dat Buba naar een speciale opvang in Frankrijk gaat. De familie is tegen dit idee, omdat olifanten kuddedieren zijn en daar nog geen andere olifanten zijn. Maar volgens Animal Rights bestaat de opvang nog niet lang en zullen er later wel andere dieren zijn.

Het ministerie van LNV laat weten eerder aangenomen moties van de Tweede Kamer uit te voeren. „Het staat mensen in Nederland altijd vrij om bezwaar te maken of ontheffingen aan te vechten”, zegt een woordvoerder.