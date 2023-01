Spanning ov-reizigers door staking: ’Hoop dat er een bus gaat, anders kom ik voor niets’

Scholiere Isa (14) wacht al een half uur op bus 28 richting Vleuten. Dat wordt dus te laat komen op het Amadeus Lyceum, maar de vwo’er rekent op clementie. Ze is al blij dat ze ondanks de landelijke staking in het streekvervoer toch op haar bestemming komt.

In Utrecht wordt namelijk wel gestaakt, in tegenstelling tot in de drie grootste steden, omdat de domstad van oudsher geen aparte cao kent. Die staking is klip en klaar zichtbaar bij de trams: die rijden niet. Na dagen van storingen geeft dat overigens wel een stukje duidelijkheid.

Vertwijfeld

De Amsterdamse Sumeyya (30) kijkt vertwijfeld naar de borden. Ze is op weg naar haar werkgever Rijkswaterstaat, in Westraven. „De GVB (Amsterdamse vervoerder, red.) reed gewoon, en ik zag er geen mededelingen. Ik hoop dat er wel een bus gaat, anders ben ik voor niks gekomen.”

Terwijl veel Utrechters zich nog een keer (of twee) in bed omdraaien (want negatief U-OV-reisadvies immers), werkt Douwe van Wijngaarden (27) op het perron een wrap weg, wachtend op vervoer. Omdat er een bus in Amsterdam door de stad buffelde, verwacht hij die in Utrecht ook; en met een blik op de borden is er bij hem geen spoortje paniek. „Al is er wel wat chaos. Ik moest net een volle bus laten gaan.”

Volgens een woordvoerster van de VWOV verschilt het erg per regio hoeveel openbaar vervoer er rijdt. Zo gaan rond Schiphol bijna alle ritten door, terwijl dit in het zuiden van Nederland voor maar ongeveer 40 procent geldt. Dit is op basis van een eerste beeld van de werkgeversvereniging.

’Impasse’

De FNV-staking, die ook nog vrijdag doorgaat, is het gevolg van stukgelopen cao-onderhandelingen in de nacht van dinsdag op woensdag. De VWOV spreekt van een „impasse” in de onderhandelingen. De werkgevers zijn van mening dat zij een goed bod hebben gedaan. Voor vakbonden FNV en CNV is dit te weinig. Zij vinden dat het nu aan de werkgevers is om het bod te verbeteren. CNV-leden nemen nu nog de tijd om te bepalen of zij ook willen gaan staken.