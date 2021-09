D66-leider Kaag komt om 12 uur met verklaring over doorstart oude coalitie

LIVE – Verslaggever Elif Isitman is in Den Haag. Volg de verklaring van D66 via haar tweets onderaan dit artikel (vanaf circa 12 uur).

Kaag gaat daarna door naar een gesprek met VVD, D66 en CDA bij Remkes om ook daar haar besluit op Remkes’ formatievoorstel mee te delen.

Een eventuele doorbraak van de formatie ligt momenteel in handen van D66. Woensdagavond vertrokken VVD, CDA en D66 voor fractieberaad na een lange dag vergaderen in het Logement in Den Haag onder leiding van informateur Johan Remkes. Remkes zou de opties voor een volgend kabinet hebben teruggebracht tot één: verder met het huidige kabinet van VVD, D66, CDA en CU. De grote vraag is, of D66 daar trek in heeft.

VVD en CDA hadden woensdagavond al een besluit genomen over het voorstel van informateur Remkes. Zij wilden echter niet toelichten wat dat besluit was. D66 kwam tot ’s avonds laat bijeen met de fractie in een hotel in Den Haag. Donderdagochtend stak de partij opnieuw de koppen bij elkaar. Er zou donderdagochtend wel een besluit genomen zijn, maar onduidelijk is welke.

In het Logement, het gebouw aan het Haagse Plein waar het formatiegezelschap steeds bijeen komt, tastte Remkes woensdag eerst de mogelijkheden af voor een extraparlementair kabinet. Tegen het einde van die middag werd het wel duidelijk dat de handen daarvoor niet op elkaar gingen.

De keuze van Remkes zou vervolgens zijn gevallen op het voortzetten van het huidige kabinet met VVD, D66, CDA en CU. Een variant die door D66-leider Kaag tot dusverre consistent geblokkeerd werd. Maar de informateur zou volgens ingewijden hebben geconcludeerd dat die blokkade bij Kaag er niet langer was. Ze wilde wel rugdekking vergaren bij haar fractie.