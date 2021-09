Kaag: D66 bereid te onderhandelen over voortzetting huidige coalitie

„D66 verkiest onderhandelen boven nieuwe verkiezingen”, zei Kaag in een verklaring waarin meermaals het woord ’verantwoordelijkheid’ viel. „Niemand is gebaat bij nieuwe verkiezingen. Die verlammen de politiek nog minstens een half jaar.” Zo’n stembusgang zou bovendien geen garantie bieden op een andere uitkomst. „Daarmee zijn verkiezingen alleen uitstel en dat speelt ook populisten in de kaart.”

De leider van D66 ging na haar verklaring door naar een gesprek met de onderhandelaars van VVD, D66 en CDA bij informateur Johan Remkes om ook hen haar besluit mee te delen. Dat de huidige coalitie afstevent op een doorstart, betekent volgens Kaag niet dat alles bij het oude moet blijven. „Wij staan voor vernieuwing. Voor een ander programma, voor een nieuwe politiek en voor nieuw elan.” D66 hoopt daarbij dat het komende kabinet ’progressiever, genereuzer, opener en menselijker’ zal zijn. „We doen het goed of we doen het niet.”

Een eventuele doorbraak van de formatie lag in handen van de liberaal-democraten. Woensdagavond vertrokken VVD, CDA en D66 voor fractieberaad na een lange dag vergaderen in het Logement in Den Haag onder leiding van informateur Remkes. Hij zou de opties voor een volgend kabinet hebben teruggebracht tot twee: verder met het huidige kabinet van VVD, D66, CDA en CU. Of nieuwe verkiezingen.

VVD en CDA hadden woensdagavond al een besluit genomen over het voorstel van informateur Remkes. Zij wilden echter niet toelichten wat dat besluit was. D66 kwam tot ’s avonds laat bijeen met de fractie in een hotel in Den Haag. Donderdagochtend stak de partij opnieuw de koppen bij elkaar.

In het Logement, het gebouw aan het Haagse Plein waar het formatiegezelschap steeds bijeen komt, tastte Remkes woensdag eerst de mogelijkheden af voor een extraparlementair kabinet. Tegen het einde van die middag werd het wel duidelijk dat de handen daarvoor niet op elkaar gingen.

De keuze van Remkes zou vervolgens zijn gevallen op het voortzetten van het huidige kabinet met VVD, D66, CDA en CU. Een variant die door D66-leider Kaag tot dusverre steeds werd geblokkeerd. Maar de informateur zou volgens ingewijden hebben geconcludeerd dat die blokkade bij Kaag er niet langer was. Ze wilde wel steun vergaren bij haar fractie.

D66 en CU tegenpolen

D66 ziet vooral op tegen samenwerking met de CU vanwege medisch-ethische kwesties, zoals euthanasie zonder medische noodzaak (bij een ’voltooid leven’), embryo-onderzoek en abortus. Ook op het vlak van meerouderschap en familierecht zijn de partijen elkaars tegenpolen. Ze kunnen elkaar daarentegen wel weer goed vinden op onderwerpen als migratie en klimaat. Ander bezwaar van D66 tegen voortzetting van de huidige coalitie is dat die volgens de partij niet progressief genoeg was, terwijl dat wel Kaags verkiezingsbelofte was.

CU constructief

Voor VVD en CDA was op 18 maart, de dag na de verkiezingen, al duidelijk dat een doorstart van Rutte-III voor de hand lag. De tevredenheid straalde dan ook van Ruttes gezicht af toen hij donderdag na de verklaring van Kaag het Logement betrad.

Toch lag daarvoor niet alleen de blokkade van D66 in de weg. Ook junior-partner CU had na Ruttes leugentje over de ’functie elders’ voor toenmalig CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt grote bezwaren tegen samenwerking in een nieuw kabinet onder leiding van Rutte. Partijleider Gert-Jan Segers kwam daar later van terug. Woensdag beloofde Segers ’constructief mee te denken’ over alle varianten. Officieel moet de CU zich nog over deelname aan een nieuw kabinet uitspreken. Ook de Tweede Kamer moet er nog over debatteren.

Geen meerderheid in Eerste Kamer

Een kabinet van VVD, CDA, D66 en CU kan rekenen op een meerderheid van 77 van de 150 zetels in de Tweede Kamer. In de Eerste Kamer is die meerderheid er met 32 van de 75 zetels echter niet. Hier, in de senaat, worden de komende de grootste politieke gevechten verwacht. Dat wil zeggen: als het daadwerkelijk tot een kabinet van deze partijen komt.