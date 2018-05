Pippa (3) krijgt verrassingspakket als goedmaker K3-show

Moeder Ilse Wasser had liever haar geld terug gekregen maar volgens Omroep Brabant is de zaak hiermee afgedaan. In gesprek met de omroep zegt Wasser: „Ik heb mijn punt duidelijk gemaakt. Ik snap dat ze het nu niet kunnen aanpassen in de huidige show, dat zit nu helemaal in de voorstelling verwerkt.”

’Erg intimiderend’

Pippa is volgens organisator Studio100 niet de enige bezoeker van de show die was geschrokken van het personage ’mottige mot’. „Door zijn uitzicht en luide stem kon het personage voor sommige kindjes erg intimiderend over komen, waarvoor onze excuses”, schrijft de medewerker van Studio 100.