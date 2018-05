Berlusconi staat coalitie niet in de weg

De gesprekken tussen M5S en de Lega kwamen eerder niet van de grond door onenigheid over de rol die Berlusconi's Forza Italia zou moeten spelen. De partij van de oud-premier is een bondgenoot van de Lega, die hem niet wilde laten vallen. M5S weigerde echter met de door schandalen geplaagde Berlusconi in zee te gaan. De protestpartij wilde alleen een regering vormen met de Lega.

Grote druk

M5S en de rechts-populistische Lega deden woensdag een laatste poging om alsnog de patstelling te doorbreken over het vormen van een regering. Italiaanse media berichten dat grote druk is uitgeoefend op Berlusconi om vrijwillig een stap terug te doen. Naast de Lega zouden ook parlementariërs van Forza Italia daarop hebben aangedrongen, omdat ze vrezen hun zetels te verliezen bij nieuwe verkiezingen.