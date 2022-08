Afgevallen vliegtuigonderdeel raakt man op een haar na

Het projectiel sloeg in op een stoep van graniet, op een deel waar vaak mensen lopen. Volgens omstanders was de klap enorm, maar raakte er niemand gewond. Volgens de autoriteiten moet het stuk metaal afkomstig zijn geweest van een jet die vanuit het oosten over de Atlantische Oceaan naar de VS vloog.

Volgens de luchtvaartautoriteiten gaat het om een klep die onderdeel uitmaakt van de vleugel. Het onderdeel weegt zo’n 4 kilo. Het is nog niet vastgesteld van welk vliegtuig het gevaarte afkomstig is.