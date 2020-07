Vaas van 49 euro verkocht voor 7,8 miljoen

De vaas werd onlangs ontdekt door de Nederlandse kunsthandelaar Johan Bosch van Rosenthal. Waar de vrouw woont, is niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk geworden dat het bijzonder is dat de vaas er überhaupt nog is. „Het is een wonder dat deze buitengewoon fragiele vaas een halve eeuw heeft overleefd in een huis omringd door talloze huisdieren”, aldus Nicolas Chow, voorzitter van Sotheby’s Asia.

Van Rosenthal was door de vrouw uitgenodigd om haar collectie te komen bekijken. „Ze wees naar een peervormige porseleinen vaas, waarvan ze wist dat het iets bijzonders en waardevols was.” De vrouw heeft de vaas geërfd.

Volgens gegevens van Sotheby’s is de vaas in 1954 voor 49 euro aangekocht. Later dat jaar werd dezelfde vaas voor 88 euro weer verkocht.

De Chinese vaas is gemaakt voor Qianlong, keizer van China van 1736 tot 1795.