Nederland wil dat Marokko vliegverbod opheft

Marokko verraste door woensdag plots aan te kondigen dat directe vluchten van en naar Nederland niet meer welkom zijn vanaf 23.59 uur diezelfde dag. De reden daarvoor zouden de stijgende besmettingscijfers zijn.

„We kunnen bevestigen dat de Marokkaanse autoriteiten Nederland hebben meegedeeld dat vanwege de Nederlandse coronasituatie per 20 oktober om 23.59 uur alle directe vluchten van en naar Nederland worden opgeschort. Dit geldt ook voor Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, en eerder al voor Rusland”, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Vermoedelijk duizenden Nederlandse toeristen die op vakantie of familiebezoek zitten door de plotse beleidswijziging vast in het Noord-Afrikaanse land. Hun vluchten zijn geschrapt. „Het is op dit moment niet duidelijk hoe lang deze opschorting zal duren”, zo luidt het slechte nieuws van het ministerie. Dat betekent dat ze naar alternatieve routes moeten kijken, door bijvoorbeeld via België of Frankrijk terug te reizen.

Reisadvies

„Nederland blijft met de Marokkaanse autoriteiten in gesprek om te bewerkstelligen dat er zo snel mogelijk weer vliegverkeer mogelijk is tussen Nederland en Marokko. Het reisadvies is aan de nieuwe situatie aangepast. We adviseren Nederlanders zo snel mogelijk contact op te nemen met hun reisorganisatie om alternatieve routes te bespreken”, aldus het ministerie.