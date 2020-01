Azië zet zich schrap tegen nieuw coronavirus

Ⓒ AFP

WUHAN - Aziatische landen nemen voorzorgsmaatregelen om verdere verspreiding te voorkomen van het nieuwe coronavirus. Thailand laat vliegtuigpassagiers uit risicogebieden in China screenen op luchthavens in Bangkok, Chiang Mai, Phuket en Krabi. Wie symptomen vertoont, wordt uit voorzorg 24 uur in quarantaine geplaatst.